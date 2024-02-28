Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине

Предприниматель Илон Маск заявил, что статья The New York Times о деятельности ЦРУ США на территории Украины отражает курс политики Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В конце концов, работа ЦРУ заключается в поддержке политики правительства США, что они и делают довольно хорошо», — говорится в публикации.

Маск добавил, что если подобное развитие событий не устраивает американцев, то они должны голосовать за других политиков.

До этого американская газета The New York Times (NYT) писала, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз и снабжает Киев данными для ракетных ударов. По данным NYT, ведомство отслеживает передвижение российских войск и помогает поддерживать шпионские сети. В материале также утверждается, что США поддерживали секретное разведывательное партнерство с Украиной на протяжении более десяти лет.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что материал американской газеты стал для Зеленского «катастрофой», поскольку предоставил повод заподозрить главу государства и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы.

Ранее в США обвинили администрацию Байдена в игнорировании докладов разведки по Украине.