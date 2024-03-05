В Германии сообщили о катастрофе из-за утечки информации

Обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер считает, что публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту серьезно подорвала репутацию Берлина среди западных союзников. Он сравнил этот инцидент с «сброшенной бомбой», отметив, что для немецкого правительства и бундесвера такая утечка информации стала настоящей катастрофой.

Аналитик указал, что опубликованный диалог свидетельствует об активном участии западных стран в конфликте на Украине, что может вызвать недовольство со стороны Вашингтона и Лондона. Он также выразил опасения, что Россия может использовать подобные утечки для дальнейшего разжигания напряженности. Глава МИД Германии Анналена Бербок была вынуждена прокомментировать ситуацию и возможные последствия.

После обнародования разговора о возможных ударах по Крымскому мосту официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Германии объяснений.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного разговора была доступна общественности, хотя часть информации не предназначалась для широкого круга лиц. Он отметил, что разговор немецких офицеров был о «различных сценариях» событий, а не о планах. Писториус также назвал публикацию частью информационной войны со стороны Москвы и не исключил возможности возбуждения уголовного дела по поводу утечки разговора военных.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.