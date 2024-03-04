Мосгорсуд признал законным заочный арест Арестовича

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения бывшему советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Как говорится в сообщении, Мосгорсуд оставил постановление без изменения, апелляционную жалобу без удостоверения.

6 февраля Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Арестовича. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также за распространение ложной информации о российской армии. Срок ареста будут отсчитывать с момента задержания либо передачи Арестовича российским силовикам в случае экстрадиции.

Сам Арестович пошутил, что уедет в Афганистан после своего заочного ареста в России. Он отметил, что в Белоруссии на него заведено дело за призывы к терроризму, в России — за аналогичные действия, а на Украине — «два за сексизм».

Ранее на Украине заявили, что Арестович покинул страну благодаря письму ГУР.