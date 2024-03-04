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Мосгорсуд признал законным заочный арест Арестовича

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте Арестовича

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Global Look Press

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения бывшему советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Как говорится в сообщении, Мосгорсуд оставил постановление без изменения, апелляционную жалобу без удостоверения.

6 февраля Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Арестовича. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также за распространение ложной информации о российской армии. Срок ареста будут отсчитывать с момента задержания либо передачи Арестовича российским силовикам в случае экстрадиции.

Сам Арестович пошутил, что уедет в Афганистан после своего заочного ареста в России. Он отметил, что в Белоруссии на него заведено дело за призывы к терроризму, в России — за аналогичные действия, а на Украине — «два за сексизм».

Ранее на Украине заявили, что Арестович покинул страну благодаря письму ГУР.

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