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Посол Германии молча покинул здание МИД России

ТАСС: посол Германии Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Посол ФРГ Александер Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

До этого дипломата вызвали в российский МИД после новостей о разговоре немецких офицеров об атаке на Крымский мост.

Посол отказался от комментариев журналистам и тогда, когда заходил в здание. Он лишь просил корреспондентов пропустить его.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, были опубликованы 1 марта.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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