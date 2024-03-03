В Венгрии заявили, что в конфликте на Украине время играет на стороне России

Конфликт на Украине в данный момент складывается не в пользу украинской армии, а время играет на стороне России, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции Kossuth, его цитирует ТАСС.

По словам Сийярто, он на протяжении месяцев слышит от западных политиков один и тот же тезис о том, что украинцам следует улучшить свое положение на фронте, чтобы иметь более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.

«В последние недели стало ясно, что этот сценарий провалился, время на стороне России», — считает глава венгерского МИДа.

Он также прокомментировал недавнее выступление французского президента Эммануэля Макрона, в котором тот допустил возможность отправки войск НАТО на Украину. Сийярто полагает, что такие «опасные идеи» появляются из-за того, что ситуация на Украине складывается именно так, как предсказывала Венгрия, то есть не в пользу Киева.

По мнению министра, необходимо сделать все, чтобы избежать конфликта между РФ и НАТО. Он также призвал к прекращению огня и подготовке к переговорам.

Ранее в Венгрии заявили, что отправка войск на Украину нарушит решение НАТО.