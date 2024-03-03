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Депутат бундестага призвал ФРГ поддержать переговоры по Украине

Депутат бундестага Котре: ФРГ должна поддержать переговоры по Украине

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Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, входящий в парламентский комитет по вопросам энергетики и защиты климата, заявил ТАСС, что Германия должна отказаться от пути конфронтации и поддержать решение конфликта на Украине путем переговоров.

Он раскритиковал правительство Германии, которое по его мнению, проводит «безответственную, бездарную политику», в результате которой страна может быть вовлечена в войну, в то время как интересы Германии заключаются в проведении мирной дипломатии. Также он напомнил о санкционной политике ФРГ, которая наносит ущерб немецкой экономике.

«Германия должна отказаться от пути конфронтации и поддержать решения путем переговоров», — заключил Котре.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Ранее в Германии предложили признать партию «АдГ» экстремистской.

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