Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, входящий в парламентский комитет по вопросам энергетики и защиты климата, заявил ТАСС, что Германия должна отказаться от пути конфронтации и поддержать решение конфликта на Украине путем переговоров.

Он раскритиковал правительство Германии, которое по его мнению, проводит «безответственную, бездарную политику», в результате которой страна может быть вовлечена в войну, в то время как интересы Германии заключаются в проведении мирной дипломатии. Также он напомнил о санкционной политике ФРГ, которая наносит ущерб немецкой экономике.

«Германия должна отказаться от пути конфронтации и поддержать решения путем переговоров», — заключил Котре.

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus и планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Ранее в Германии предложили признать партию «АдГ» экстремистской.