Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Президент Палестины отверг предложенный Израилем план послевоенного устройства Газы

Аббас: реализация плана Нетаньяху поставит под угрозу прекращение огня в Газе

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план послевоенного урегулирования в секторе Газа отвергнут президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Свою позицию Аббас изложил в письме, адресованном главам зарубежных государств и руководителям международных организаций.

Президент Палестины заявил, что реализация плана Нетаньяху поставит под угрозу международные усилия по прекращению огня в секторе Газа и призвал международное сообщество к срочному вмешательству для завершения боевых действий в анклаве.

Кроме того, он напомнил о необходимости предоставления убежища более чем 1,8 млн перемещенных палестинцев, гарантируя в последующем их возвращение в свои дома.

«План Нетаньяху на «день после», включая планы строительства тысяч новых единиц жилья в поселениях, отражает заявленную политику его правительства, которое отрицает палестинский народ и настаивает на установлении суверенитета Израиля над всей территорией от Средиземного моря до Иордана»,— говорится в письме Махмуда Аббаса.

24 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план по управлению сектором Газа после того, как боевые действия в анклаве закончатся.

План предусматривает ликвидацию радикального движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России), а также освобождение всех похищенных заложников. Управление делами анклава после окончания боевых действий предполагается передать местным чиновникам с административным опытом.

Ранее Байден попросил у Нетаньяху гарантий безопасности для палестинцев.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами