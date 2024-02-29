Президент Палестины отверг предложенный Израилем план послевоенного устройства Газы

Предложенный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план послевоенного урегулирования в секторе Газа отвергнут президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Свою позицию Аббас изложил в письме, адресованном главам зарубежных государств и руководителям международных организаций.

Президент Палестины заявил, что реализация плана Нетаньяху поставит под угрозу международные усилия по прекращению огня в секторе Газа и призвал международное сообщество к срочному вмешательству для завершения боевых действий в анклаве.

Кроме того, он напомнил о необходимости предоставления убежища более чем 1,8 млн перемещенных палестинцев, гарантируя в последующем их возвращение в свои дома.

«План Нетаньяху на «день после», включая планы строительства тысяч новых единиц жилья в поселениях, отражает заявленную политику его правительства, которое отрицает палестинский народ и настаивает на установлении суверенитета Израиля над всей территорией от Средиземного моря до Иордана»,— говорится в письме Махмуда Аббаса.

24 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план по управлению сектором Газа после того, как боевые действия в анклаве закончатся.

План предусматривает ликвидацию радикального движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России), а также освобождение всех похищенных заложников. Управление делами анклава после окончания боевых действий предполагается передать местным чиновникам с административным опытом.

Ранее Байден попросил у Нетаньяху гарантий безопасности для палестинцев.