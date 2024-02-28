В ФРГ заявили, что на саммите в Париже никто не поддержал отправку войск на Украину

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что никто из участников неформального саммита в Париже по Украине не поддержал идею Эммануэля Макрона об отправке войск Запада на Украину. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц также отнесся к плану скептически, сообщает ТАСС.

«Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] — сухопутные войска или что-то подобное», — сказал Хебештрайт.

По его словам, что Шольц «довольно быстро высказался и оценил это предложение как не очень целесообразное».

«Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись», — подытожил представитель кабмина ФРГ.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

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