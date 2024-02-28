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Экс-советник Кучмы прокомментировал статью NYT о деятельности ЦРУ на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: ЦРУ пытается принудить Зеленского к миру с Россией

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Ints Kalnins/Reuters

Статья The New York Times (NYT) о деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на территории Украины и тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев свидетельствуют о желании Запада склонить украинского президента Владимира Зеленского к миру. Такое мнение высказал в своем блоге экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению эксперта, материал американской газеты стал для Зеленского «катастрофой», поскольку предоставил повод заподозрить главу государства и всю элиту в работе на иностранные спецслужбы.

Соскин также предположил, что визит Бернса на Украину может говорить о том, что Запад хочет убрать Зеленского и принудить его к подписанию временного соглашения с Россией. Пока президента не смогли уговорить пойти на это, вероятно, он вышел из-под контроля разведки США и начал действовать самостоятельно с опорой на своих сторонников.

«Зеленский, видимо, послал Бернса и ЦРУ куда подальше и решил воевать. <...> Но тогда, наверное, должен быть соответствующий механизм наказания (Зеленского со стороны ЦРУ. — Прим. ред.)», — высказал свое мнение Соскин.

На этой неделе газета The New York Times писала, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз и снабжает руководство страны данными для ракетных ударов.

Ранее в США обвинили администрацию Байдена в игнорировании докладов разведки по Украине.

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