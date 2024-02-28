В МИД РФ назвали целесообразным признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости заявил, что Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины (СБУ), главное управление разведки (ГУР) украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями.

«Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — сказал он.

По словам Мирошника, чтобы признать организацию террористической на международном уровне, необходим политический международный консенсус, в котором будут приведены фактические заказчики и координаторы преступлений. Он добавил, что пока это возможно сделать только в Российской Федерации.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что только суд может признать Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Украины (ГУР), которые неоднократно были признаны ответственными за подготовку и реализацию терактов в России, террористами.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.