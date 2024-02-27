Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Спикер Джонсон поделился итогами общения с Байденом

Спикер Джонсон заявил, что тема границы остается на первом месте

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Тема безопасности американской границы с Мексикой, через которую ежедневно пытаются проникнуть в страну сотни и тысячи нелегальных мигрантов, остается на первом месте. Об этом заявил спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон, передает ТАСС.

«Я открыто заявил президенту и всем присутствовавшим, что палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты. Мы своевременно разберемся с этим», — заявил Джонсон по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Он отметил, что в первую очередь должна быть защищена граница США, а все остальные угрозы безопасности для американцев должны быть профинансированы в последнюю очередь.

До этого лидер демократического большинства в сенате американского конгресса Чак Шумер заявил, что прекращение оказания Соединенными Штатами военной помощи Украине приведет к ее поражению.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами