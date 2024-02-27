Политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить на Украину военных европейских стран вне контекста НАТО. Об этом изданию «Известия» рассказал политолог Иван Скориков.

«Макрон взял на себя вот роль амбассадора этих ястребов-милитаристов, которые хотят воевать, при этом такие страны как Польша, Венгрия, Словакия <...> улавливают, какую роль им отведут в случае неудачи этой военной авантюры», — сказал он.

Накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Европейского союза на Украину, местью французскому народу за свое унижение.

Ранее в МИД РФ ответили на слова Макрона об отправке военных на Украину.