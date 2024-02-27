Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава минфина США потребовала найти способ изъять российские активы

Йеллен заявила, что Запад должен найти легальный способ отдать активы РФ Украине

close
100%
Al Drago/Pool via Reuters

Запад должен как можно быстрее найти легальный способ изъять российские замороженные активы и передать их Украине. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, сообщает ТАСС.

«Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления», — заявила Йеллен на пресс-конференции в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

По мнению главы минфина США, такое давление якобы может заставить Россию сесть за стол переговоров для обсуждения «справедливого мира» на Украине.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими замороженными активами за границей будут иметь симметричный ответ.

Силуанов отметил, что в распоряжении Минфина находится не меньшее количество западных активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами