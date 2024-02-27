Глава минфина США потребовала найти способ изъять российские активы

Запад должен как можно быстрее найти легальный способ изъять российские замороженные активы и передать их Украине. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, сообщает ТАСС.

«Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления», — заявила Йеллен на пресс-конференции в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20.

По мнению главы минфина США, такое давление якобы может заставить Россию сесть за стол переговоров для обсуждения «справедливого мира» на Украине.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими замороженными активами за границей будут иметь симметричный ответ.

Силуанов отметил, что в распоряжении Минфина находится не меньшее количество западных активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.