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В Госдуме приняли закон о международных расчетах в ЦФА

В Госдуме приняли нормы об использовании ЦФА для международных расчетов

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Илья Питалев/РИА Новости

Госдума приняла во II и III чтениях нормы об использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов. Об этом пишет ТАСС.

Эти поправки вносятся в законы «О валютном регулировании и валютном контроле» и «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Ко второму чтению также подготовлены поправки, которые предусматривают в том числе возможность трансграничных расчетов с использованием цифровых прав. На данный момент их применение при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль. Поправками предлагается установить возможность использования цифровых прав в качестве оплаты за импорт, экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании.

До этого в Госдуме пояснили, зачем нужно избавляться от доллара в экономике. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что используя в расчетах американский доллар, наша страна подвергается дополнительным рискам.

Депутат пояснил, что доллары, которые эмитированы под международные расчеты, идут в бюджет США, на них производится оружие, и «это оружие применяется против вас».

Ранее в Госдуме назвали преступлением заморозку российских активов за рубежом.

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