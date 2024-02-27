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В Словакии рассказали об атмосфере саммита по Украине в Париже

Премьер Словакии Фицо: на саммите в Париже не было ни слова о мире на Украине

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции. На странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что на мероприятии «не было ни слова о мире».

«Как мы и предполагали, <…> в Париже царила сугубо военная атмосфера. Не было ни слова о мире, что лично меня очень разочаровывает», — написал Фицо.

Он сообщил, что заявил в Париже о том, что Братислава «никогда не согласится отправить словацкие войска на войну на Украину».

«Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих солдат в Украину, есть страны, которые говорят никогда, среди них Словакия, и есть страны, которые говорят, что это предложение следует рассмотреть», – говорится в публикации.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочную встречу с лидерами около 20 западных стран из-за Украины.

Макрон пригласил в Елисейский дворец канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Испании Педро Санчеса, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, а также лидеров стран Скандинавии и Балтии.

Ранее стали известны подробности саммита по Украине во Франции.

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