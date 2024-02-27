Стали известны подробности саммита по Украине во Франции

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на неформальном саммите по Украине во Франции стороны обсуждали различные формы поддержки Украины, включая сотрудничество в сфере производства ракет. Его слова приводит RMF FM.

По словам Дуды, европейские страны обсуждали поддержку в разминировании Украины, охране границы, а также промышленное сотрудничество, в частности производство ракет.

Он подчеркнул, что «у Украины есть собственное ракетное производство, но можно передать, сделать доступными современные технологии, которыми владеют западные страны».

«Прежде всего страны НАТО, которые могли бы сегодня модернизировать украинское производство и сделать саму Украину способной производить гораздо более современные ракеты для своих оборонных нужд, чем она это делала до сих пор», — заявил Дуда.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочную встречу с лидерами около 20 западных стран из-за Украины.

Макрон пригласил в Елисейский дворец канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Испании Педро Санчеса, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, а также лидеров стран Скандинавии и Балтии.

По словам его советников, причиной встречи стала эскалация конфликта в последние несколько недель.

Ранее в США объяснили слова Макрона об отправке войск ЕС на Украину.