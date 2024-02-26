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Стало известно, когда Верховная рада начнет рассматривать закон о мобилизации

Депутат Рады Железняк: законопроект о мобилизации начнут рассматривать 6 марта

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РИА Новости

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент с 6 марта начнет рассматривать законопроект о мобилизации после внесения в него правок. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 06 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как правок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней», — заявил Железняк.

По его словам, на данный момент «продолжается сведение правок» в законопроект. Он уточнил, что всего было подано 4195 правок.

Депутат Рады также уточнил, что работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению начнется 27 февраля.

До этого глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что власти Украины будут вынуждены мобилизовать еще больше граждан, если США и их союзники сократят или прекратят помощь Киеву.

Ранее на Украине признали, что без ротации на передовой не смогут оборонять крупные города.

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