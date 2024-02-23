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На Украине признали, что без ротации на передовой не смогут оборонять крупные города

Офицер ВСУ Кротевич: без ротации Украина не сможет оборонять Киев и Харьков

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Gleb Garanich/Reuters

Без ротации военнослужащих ВСУ на передовой украинская армия не сможет оборонять Киев и Харьков. Об этом заявил майор и начальник штаба бригады «Азов» (организация запрещена в России) Богдан Кротевич, сообщает ТАСС.

Кротевич посетовал, что «если [уже] сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта» , то в дальнейшем у Украины не хватит войск для обороны Киева, Харькова и других городов.

16 февраля в ВСУ пожаловались, что сойдут с ума в окопах без ротации.

21 февраля стало известно, когда на Украине могут принять законопроект по мобилизации. В числе прочего он должен предусматривать ротацию военнослужащих ВСУ.

22 февраля в Раде заявили, что Зеленский внес законопроект о демобилизации срочников.

Ранее на Украине предложили проводить мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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