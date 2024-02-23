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США требуют от России не размещать противоспутниковое оружие в космосе

WSJ: Бёрнс и Салливан вели переговоры с РФ насчет противоспутникового оружия

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Depositphotos

Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бёрнс и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вели переговоры с Россией насчет недопустимости размещения противоспутникового оружия в космосе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным источников издания в американской администрации, со стороны России в переговорах принимали участие президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сам факт проведения подобных переговоров насчет противоспутникового оружия подтвердил Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, однако он отказался раскрывать детали о том, кто и как проводил эти переговоры.

До этого Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году.

Ранее Шойгу назвал ключевой задачей поддержание боеготовности ядерного оружия.

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