Лавров и глава МИД Бразилии провели переговоры

Глава МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели переговоры на полях заседания глав министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

По ее информации, во время встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня, рассмотрели график контактов на различных уровнях, в том числе с учетом перекрестных председательств двух стран в БРИКС и «Большой двадцатке» в нынешнем году. Кроме того, они обсудили ряд практических аспектов взаимодействия в G20.

В МИД РФ также заявили, что Лавров и Виэйра подтвердили обоюдный настрой на «дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских связей».

В ночь на 21 февраля Лавров прибыл в Бразилию, чтобы принять участие в заседании министров иностранных дел стран «Большой двадцатки».

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на полях министерского заседания G20 Лавров проведет ряд двусторонних встреч. По ее словам, министр иностранных дел РФ в своем выступлении развернуто представит российские оценки глобальных вызовов, их внутренних причин и динамики, а также расскажет о необходимых шагах по эффективному преодолению мировых проблем.

Официальный представитель МИД России отметила, что Лавров выступит против милитаризации международных экономических отношений, подрыва суверенитета государств, вмешательства во внутренние дела.

Ранее Бразилия пообещала первой поддержать мирные переговоры РФ и Украины.