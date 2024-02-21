На Украине хотят ввести режим тотального видеонаблюдения в стране

Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» предложили ввести на Украине «режим тотального видеонаблюдения», который должен работать в интересах национальной безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на законопроект «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности».

«Слуги народа» предлагают ввести режим тотального видеонаблюдения в Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что предполагается установить видеонаблюдение в объектах критической, социальной, экономической инфраструктуры. При этом депутаты предлагают также наблюдать за «информационными объектами» — физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами.

Кроме того, сообщается, что наблюдение могут установить у зданий, в которых располагаются органы государственной власти.

До этого сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) занимались борьбой с пророссийскими аккаунтами в социальных сетях.

Ранее МИД РФ опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине.