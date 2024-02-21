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В Норвегии не согласились, что конфликт на Украине — это война против НАТО

Премьер Норвегии Стёре не считает, что Россия намерена напасть на страны НАТО

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не поддержал мнение, что Россия может начать вооруженный конфликт с какой-либо из стран НАТО. Об этом политик заявил телеканалу France 24, передает ТАСС.

«Я не думаю, что в интересах России начинать войну с каким-либо государством НАТО», — ответил он на вопрос, не боится ли Норвегия возможного вооруженного столкновения с РФ в ближайшем будущем.

По словам премьер-министра, он не думает, что норвежцам следует опасаться возможной войны завтра. В то же время Стёре подчеркнул, что Норвегии как члену Североатлантического альянса нужно укреплять потенциал. Он обратил внимание, что страна хочет коллективной безопасности НАТО, которая была «на протяжении 75 лет».

В конце 2023 года стало известно, что Норвегия выделит более $250 млн помощи Украине. О предоставлении финансовой помощи Киеву стало известно после встречи в Осло Стёре и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Норвегия и Британия возглавят коалицию по поддержке Украины на море.

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