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Экс-информатор ФБР заявил, что получал от России компромат на Хантера Байдена

CNN: информатор ФБР сообщил о российском источнике компромата на Хантера Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиненный в даче ложной информации о сделках Байденов на Украине, после ареста сообщил следователям, что сотрудники российской разведки были причастны к передаче ему информации о Хантере Байдене. Об этом пишет CNN со ссылкой на прокуратуру, которая в новом судебном документе утверждает, что информация была ложной.

Прокуроры также заявили, что Смирнов «активно распространяет новую ложь, которая может повлиять на выборы в США».

Бывший информатор утверждает, что якобы имел «обширные и недавние» контакты с российскими шпионами, включая людей, которые, по его словам, были «высокопоставленными офицерами разведки или командовали российскими агентами за рубежом».

Команда специального прокурора Дэвида Вайса заявила, что Смирнов поддерживает эти связи и российская разведка причастна к компромату на сына президента Джо Байдена Хантера. Но они сочли эту информацию ложной.

Смирнову предъявлено обвинение в обмане ФБР и создании фальшивых записей. Смирнов отрицает свою вину.

При этом прокуроры отметили, что «ложная информация, которую сообщил Смирнов, была нетривиальной».

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов представил переписку сына действующего президента США Хантера Байдена, связанную с финансированием биологических программ на территории Украины.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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