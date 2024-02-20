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Путин проводит встречу с главой Минсельхоза РФ

Президент Путин обсудил с главой Минсельхоза РФ Патрушевым помощь Африке

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля поздно вечером принял в Кремле министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент попросил Патрушева доложить о ходе гуманитарной акции по поставке российской пшеницы в страны Африки.

«У вас контакт с нашими коллегами и друзьями из этих африканских стран налажен?» — поинтересовался Путин.

На это Патрушев ответил утвердительно. По его словам, Москва завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки.

Также, по данным главы Минсельхоза, в 2023 году Россия экспортировала более 66 тонн зерна.

Отмечается, что мероприятие стало продолжением плотной рабочей программы главы государства. 20 февраля Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой обсудил освобождение Авдеевки и Крынок. После президент посетил форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», а вечером в формате видеоконференции провел совещание по программе капремонта школ.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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