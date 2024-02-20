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Африканские лидеры в 2024 году посетят Украину и Россию для продвижения мира

Посол ЮАР в РФ: лидеры Африки в 2024 году посетят Украину и РФ в мирных целях

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Александр Кряжев/РИА Новости

Лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине (Египет, Замбия, Коморские Острова, Сенегал, Конго, Уганда и Южно-Африканская Республика) намерены нанести визит на Украину и в Россию с целью продвижения мира. Об этом рассказал посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку в беседе с ТАСС.

По его словам, из-за нового указа украинского президента Владимира Зеленского, не дозволяющего ему вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, возможность дипломатичного решения конфликта осложнилась.

«Африканские лидеры будут работать над тем, как разрешить эту проблему», — заявил дипломат.

Макетуку подчеркнул, что следующий раунд переговоров начнется в Киеве, после чего главы африканских государств нанесут визит в Россию.

«Надеюсь, они смогут представить решение проблемы», — заключил представитель дипмиссии.

Посол также отметил, что этот визит может произойти после проведения выборов в ЮАР летом 2024 года.

До этого ЮАР предложила Украине пригласить Российскую Федерацию на встречи, посвященные обсуждению «формулы мира» Зеленского.

Ранее Лавров заявил, что инициативы Бразилии и ЮАР по Украине не нужны Западу.

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