Трамп обвинил Байдена в коррумпированности

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, фашисты, контролирующие Байдена, представляют собой угрозу демократии.

Экс-президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты превратились в страну третьего мира из-за ситуации на южной границе, а также большого числа нелегальных мигрантов.

Трамп утверждает, что Байден является коррумпированным человеком, а также ужасным президентом

До этого Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов.

Накануне американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл поддержал заявление Трампа о том, что мигранты «отравляют кровь» страны. Он подчеркнул, что «был зол» на Трампа за то, что он не выступил жестче.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.