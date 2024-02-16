В Совфеде назвали «пугалкой» заявления США о ядерном оружии России в космосе

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «пугалкой» заявления Белого дома о российской угрозе из космоса. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что подобные заявления связаны с дискуссией вокруг военной помощи Украине от США и запугиванием американцев.

«Что касается ядерного оружия в космосе, это пугалка, которая специально запущена американцами в свете того, что у них стопорится законопроект о помощи Украине и Израилю. И они пытаются напугать население США, палату представителей, которая упорствует», — заявил Джабаров.

По его словам, в Вашингтоне боятся, что Россия будет сбивать их спутники в космосе. Он заверил, что Россия – не агрессивная страна и «просто так» уничтожать спутники США не станет.

«Может, они имеют какие-то данные, которые их смущают — пускай встречаются с дипломатами, обсуждают», — отметил Джабаров.

14 февраля комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу. В чем состоит эта угроза, публично не раскрывалось.

15 февраля американские СМИ выступили с предположениями по этому поводу. В Fox News заявили, что угроза может быть связана с космической сферой. В CNN уточнили, что дело связано с Россией. Наконец, в ABC News пояснили, что Россия якобы хочет разместить в космосе ядерную бомбу для борьбы со спутниками.

В тот же день президент США Джо Байден распорядился связаться с Россией из-за противоспутникового оружия.

Ранее Кремль отреагировал на заявление США о якобы планах РФ разместить ядерное оружие.