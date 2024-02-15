Суд отклонил еще один иск Надеждина по претензиям к ЦИК

Верховный суд России отклонил второй иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

В удовлетворении исковых требований Надеждину было отказано.

Политик же сообщил, что получил ведомость без указания данных экспертов, в том числе их квалификации.

12 февраля Надеждин сообщил, что хочет обратиться в Верховный суд, так как более 4,5 тыс. собранных в его поддержку подписей были забракованы по заключению почерковеда, при этом обоснования решения эксперта, по его словам, предоставлено не было. Также политик утверждал, что многие подписи были отклонены из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.

Иски Надеждина оспаривали форму ведомости и нотариального списка сборщиков. Верховный суд отказал Надеждину в удовлетворении исковых требований.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Надеждина поддерживают СМИ с пещерным правовым сознанием.