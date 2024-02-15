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Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 29 февраля

«Ведомости»: Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 29 февраля

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Olga Maltseva/Reuters

Президент России Владимир Путин, вероятно, обратится с посланием Федеральному собранию РФ в самом конце февраля. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента РФ сообщает газета «Ведомости».

Одной из возможных дат, считает собеседник издания, может быть 29 февраля. Но она может корректироваться в зависимости от графика Путина. Другие источники «Ведомостей» не исключают и других дат, например, 27 или 28 февраля.

В администрации президента, пишет издание, обсуждался достаточно большой разброс дат, но, очевидно, что мероприятие не будет близко к февральским праздникам. Подготовкой президентского послания занимаются различные ведомства и подразделения администрации, но за основную часть документа отвечает помощник Путина Максим Орешкин.

В послании будут заявлены основные идеи по дальнейшему развитию России, отмечают «Ведомости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании блока НАТО.

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