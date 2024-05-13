Главкома ВСУ Сырского обвинили в провале обороны в Харьковской области

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) обвинил главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) в провале обороны в Харьковской области. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов возложил вину за неспособность сдержать российских военных в Харьковской области на главнокомандующего ВСУ Сырского», — написал он.

13 мая американская газета New York Times написала, что украинские командующие обвиняют друг друга в сложившейся для ВСУ тяжелейшей ситуации под Харьковом и поражениях украинских войск на этом направлении.

В тот же день сообщалось, что около 200 бойцов ВСУ попали под удар российских военных в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Ранее Сырский признал перед западными союзниками обострение ситуации для ВСУ.