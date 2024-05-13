Жители Латинской Америки увидели редкое явление из-за магнитной бури

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Из-за магнитной бури жители Латинской Америки смогли увидеть редкое для континента природное явление — полярное сияние. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, небо на севере Мексики озарилось розовым и фиолетовым цветом. В чилийском городе Пунта-Аренас небо окрасилось в красный и пурпурный цвета. В Чили в связи с географическим расположением явление называется южным полярным сиянием.

Также полярное сияние увидели жители Аргентины.

До этого Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщал, что жители Калининградской области в ночь на 12 мая наблюдали северное сияние.

Associated Press сообщало, что сильная магнитная буря 11 мая вызвала лишь незначительные сбои в работе электроэнергетической сети, систем связи и спутников.

Ранее ученые перечислили возможные последствия магнитных бурь.