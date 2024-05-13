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В США введут новые пошлины на товары из Китая

США планируют ввести новые пошлины на медоборудование и автомобили из Китая

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Arnulf Hettrich/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена намерена уже на этой неделе объявить о введении новых пошлин на импорт из Китая, затрагивающий такие сектора, как электромобили, медицинские товары и солнечное оборудование. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что Вашингтон ужесточит торговую политику в отношении Пекина за несколько месяцев до президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Байден, представляющий Демократическую партию и намеревающийся баллотироваться на второй срок, проводит жесткий курс в отношении Китая, сохраняя при этом большинство импортных пошлин на товары из КНР, введенных его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом.

Новые тарифы, вероятно, затронут китайские электромобили, которые пока слабо представлены на американском рынке. В первом квартале 2023 года лишь автоконцерн Geely экспортировал в США 2217 машин. Серьезной угрозы для китайской солнечной индустрии не ожидается, так как в 2022 году КНР поставила в Соединенные Штаты солнечных панелей и ячеек на сумму менее $17 млн, что составляет незначительную долю от ее экспорта, пишет агентство.

Удар может быть нанесен по экспорту китайских медицинских изделий, таких как шприцы и средства индивидуальной защиты. В 2022 году Китай продал США медтоваров на $30,9 млрд, что эквивалентно пятой части его общего экспорта в этой категории.

До этого стало известно, что в Китае начал восстанавливаться внутренний спрос.

Ранее Индия и ЕС увеличили импорт российских удобрений.

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