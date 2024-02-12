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Посол США рассказала, что ей не надоедают поездки в московском метро

Посол США Трейси старается ездить на метро в Москве

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол США в Москве Линн Трейси поделилась своими впечатления от поездок в московском метро. Видео опубликовано в Telegram-канале посольства США.

По ее словам, московское метро с 1980-х годов, когда она впервые ездила на нем, поменялось и стало современнее.

«Я и сейчас стараюсь ездить на метро со времени моего возвращения в Москву год назад. И что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — рассказала посол.

Она отметила, что регулярно ездила на метро, когда жила в Москве в 1980-х годах. Она напомнила, что тогда проезд стоил 5 копеек.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут оставлять пожелания об изменении температуры в вагонах поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В поездах на «серой» линии разместили специальные наклейки с QR-кодами, через которые пассажиры смогут сообщать, если температура в поездах им не подходит. В заявке нужно будет указать название линии, дату, время поездки и свои пожелания.

Ранее в Москве на станции метро «Нагатинская» родилась девочка.

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