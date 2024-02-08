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Депутат от партии Зеленского купил два Mercedes по $266

УНИАН: депутат от «Слуги народа» купил два Mercedes G400 по $266 каждый

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РИА Новости

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Богдан Торохтий купил два внедорожника Mercedes G400 стоимостью $266 каждый. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Нардеп от «Слуги народа» Богдан Торохтий приобрел два «гелика» (Mercedes G400) по 10 тысяч гривен каждый», — сказано в сообщении УНИАН.

По данным агентства, такую стоимость элитных внедорожников Торохтий указал в налоговой декларации. Как отмечают журналисты, стоимость таких автомобилей на рынке Украины начинается от $150 тыс.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявлял со ссылкой на источники, что спецслужбы США в курсе о коррумпированности украинского лидера Владимира Зеленского.

Издание «Экономическая правда» также писало, что каждый третий (33%) депутат Верховной рады приобрел автомобиль или недвижимость за первый год с начала боевых действий на Украине.

1 февраля сообщалось, что в конгрессе США раскритиковали американскую политику по выделению средств Украине на фоне коррупционного скандала в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за коррупции и скандалов.

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