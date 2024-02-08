Посол России прокомментировал возможные меры в отношении французских активов

Посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости, что вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования Евросоюзом доходов от замороженных активов РФ еще только прорабатывается.

До этого Франция поддержала идею использования доходов от замороженных российских средств в пользу Украины. Дипломату задали вопрос, есть ли в России французские активы, в отношении которых могут быть приняты зеркальные меры.

«Этот вопрос еще только прорабатывается», — ответил он.

Посол напомнил, что три года назад представители Франции на всех мероприятиях активно говорили, что их страна превращается в основного прямого инвестора и основные прямые инвестиции в российскую экономику идут из Франции.

6 февраля стало известно, что страны Евросоюза выступили против предложения Брюсселя использовать замороженные российские активы как залог для выпуска долговых обязательств Украины. Издание Politico предположило, что в Европе испугались последствий конфискации активов России из-за «возможного возмездия Москвы».

В Совете Федерации обратились к Минфину с призывом разработать проект об ответных мерах Западу в случае использования заблокированных активов ЦБ РФ.

Ранее по поводу конфискации зарубежных активов РФ высказались в Китае.