Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

Журналист Такер Карлсон сообщил в посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что интервью с Владимиром Путиным будет выложено в 2:00 мск 9 февраля.

«Такер интервьюирует президента России Владимира Путина. Завтра в 18:00 по восточному стандартному времени (2:00 мск) на сайте TuckerCarlson.com», — говорится в публикации.

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону длилось два часа и выйдет «уже скоро», заявил блогер Алекс Джонс. Информацию подтвердили в Кремле. Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон и Путин пообщались 6 февраля. Это первое интервью президента РФ западному журналисту с 2021 года. Ради него Карлсон прилетел в Москву. Тем временем российские СМИ освещают все перемещения журналиста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

К настоящему моменту Карлсона заметили в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее в США рассказали о слежке за Такером Карлсоном.