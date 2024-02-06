Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Оппозиция Германии исключила сотрудничество с партией Вагенкнехт

Немецкий политик Линдхольц назвала немыслимым сотрудничество с Вагенкнехт

close
100%
Kay Nietfeld/Global Look Press

Заместитель председателя парламентского блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Андреа Линдхольц в интервью агентству DPA назвала немыслимым сотрудничество с Сарой Вагенкнехт и ее партией «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW).

«Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, как и с партией «Левые», — сказала Линдхольц.

Она добавила, что BSW представляет собой «смесь «Альтернативы для Германии» (АДГ) и «Левых».

До этого сообщалось, что рейтинг немецкой левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), которая провела учредительный съезд 27 января, составил 7%.

Первое собрание партии Вагенкнехт стартовало с выражения слов благодарности Красной армии за освобождение заключенных концентрационных лагерей.

Ранее партия Сары Вагенкнехт выступила против вступления Украины в ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами