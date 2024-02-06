Заместитель председателя парламентского блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Андреа Линдхольц в интервью агентству DPA назвала немыслимым сотрудничество с Сарой Вагенкнехт и ее партией «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW).

«Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, как и с партией «Левые», — сказала Линдхольц.

Она добавила, что BSW представляет собой «смесь «Альтернативы для Германии» (АДГ) и «Левых».

До этого сообщалось, что рейтинг немецкой левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), которая провела учредительный съезд 27 января, составил 7%.

Первое собрание партии Вагенкнехт стартовало с выражения слов благодарности Красной армии за освобождение заключенных концентрационных лагерей.

Ранее партия Сары Вагенкнехт выступила против вступления Украины в ЕС.