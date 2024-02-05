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Захарова сравнила слухи об увольнении Залужного с сериалом «Санта-Барбара»

Захарова назвала слухи об увольнении главкома ВСУ сериалом «Санта-Залужный-Барбара»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слухи об увольнении главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с сериалом. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«У кого ТВ-программа? Когда сериал «Санта-Залужный-Барбара» заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — написала она.

Информация о возможном увольнении Залужного обсуждается в информационном поле последние несколько дней. Первые слухи появились 29 января. О грядущей отставке сообщили ряд СМИ, общественных и политических деятелей.

2 февраля газета The Washington Post сообщала, что украинские власти уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По данным издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Позже депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию.

Ранее в Раде заявили, что увольнение Залужного расколет Украину.

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