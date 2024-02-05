ЦИК нашел более 15% брака в подписях Надеждина

Центральная избирательная комиссия РФ нашла 15,348% брака в подписях, которые для регистрации кандидатом в российские президенты сдал выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба Надеждина.

«Рабочая группа выявила в подписях за выдвижение Бориса Надеждина 15,348% брака», — говорится в сообщении.

В штабе кандидата заявили, что с решением специалистов они не согласны и готовы доказывать необоснованность их выводов.

Для регистрации процент брака не должен превышать 10% на 60 тыс. проверенных подписей, в связи с чем рабочая группа рекомендовала ЦИК не регистрировать Надеждина. Итоговое решение будет принято 7 февраля на заседании Центризбиркома.

До этого сообщалось, что ЦИК выявил «вызывающие удивление ошибки» в подписях у Надеждина и Сергея Малинковича («Коммунисты России»).

В данный момент кандидатами в президенты РФ зарегистрированы Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Во время голосования избиратели в 29 регионах страны смогут проголосовать дистанционно вместо личного присутствия на избирательных участках.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.