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Экс-премьер Украины предрек стране долгую жизнь в нищете

Экс-премьер Азаров: Украина десятилетиями не сможет выбраться из нищеты

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Efrem Lukatsky/AP

Украина не сможет выбраться из нищеты на протяжении нескольких десятилетий, считает бывший премьер страны Николай Азаров. Свое мнение он высказал на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Азаров убежден, что для Запада Украина – «серая» зона и «бесплатный человеческий ресурс» в борьбе с Россией. Поэтому никто не будет помогать Украине выбраться из нищеты и разрухи, добавил он.

До этого Азаров также заявлял, что Украина «пришла в упадок» и стала вторым Афганистаном. По его мнению, нищета и разбитая инфраструктура в стране являются только началом роста уровня бедности, и планировать свою жизнь смогут только те, кто вовремя уехал в Европу.

Экс-премьер отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает добиваться от западных партнеров финансовой помощи на восстановление домов, однако фактически она распиливается, а гражданам страны «бросают лишь гроши».

В январе Владимир Зеленский заявил, что отказ США дать деньги приведет к обнищанию пенсионеров и других уязвимых социальных групп на Украине. Таким образом он отреагировал на слова губернатора Майами, кандидата в президенты США Рона Десантиса и других республиканских политиков, которые критикуют поставки военной помощи и финансирование Украины.

До этого вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что помощь Украине ведет только к нищете.

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