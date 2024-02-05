Спикер палаты представителей раскритиковал проект сената о помощи Украине

Двухпартийный законопроект сената США о дополнительном финансировании не получит одобрения в нижней палате. Об этом написал представитель палаты представителей конгресса США от республиканской партии Майк Джонсон на своей странице в социальной сети X.

«Если этот законопроект попадет в палату представителей, он будет отвергнут», — написал Джонсон в своем персональном аккаунте в социальной сети X.

Спикер отметил, что законопроект оказался «гораздо хуже», чем ожидали республиканцы в палате представителей. По его мнению, документ «не решит проблему на границе, созданную президентом».

Сенат конгресса США, контролируемый демократами, представил законопроект 4 февраля. Этот двухпартийный инициативный пакет, разработанный совместно с Белым домом, включает выделение $20,23 миллиарда на защиту границы, $60,06 миллиарда на помощь Украине, $14,1 миллиарда на помощь Израилю и $4,83 миллиарда на помощь партнерам в регионе Индо-Тихого океана.

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что республиканцы не могут добиться лучшего соглашения. Президент Джо Байден поддержал этот законопроект и призвал конгресс объединить усилия для его принятия.

Американский лидер представил законопроект о дополнительном финансировании на $106 миллиардов еще осенью 2023 года.

До этого польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский заявил, что Украина не сможет удержать линию фронта без помощи США. Он отметил, что одобренный пакет помощи от Евросоюза на €50 млрд вряд ли как-то повлияет на положение Украины, но без американского пакета помощи, который предполагает закупку вооружения, существует риск обвала фронта, поэтому в настоящее время перспективы для Киева «не особо оптимистичны».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.