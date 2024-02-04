Умер президент Намибии

В офисе главы Намибии заявили, что третий президент страны Хаге Готфрид Гейнгоб умер 4 февраля в возрасте 82 лет. Об этом сообщается в X офиса президента Намбии.

«С величайшей печалью и сожалением сообщаю вам, что наш Гейнгоб, президент Республики Намибия, скончался сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00:04 (23:04 мск) в больнице Леди Похамба, где он проходил лечение. Рядом с ним была его дорогая жена мадам Моника Гейнгос и его дети», — говорится в публикации.

В офисе президента Намбии подчеркнули, что медицинская команда делала все возможное, чтобы обеспечить выздоровление президента, но несмотря на все усилия специалистов, президент умер.

Публикация была подписана вице-президентом Намбии, а ныне исполняющим обязанности главы государства Нанголо Мбубой.

Он подчеркнул, что намибийский народ «потерял выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей конституции и столпа намибийского дома».

Мбуба призвал сохранять спокойствие и собранность, пока правительство занимается всеми необходимыми государственными мероприятиями, приготовлениями и другими протоколами.

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