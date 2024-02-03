МИД Ирака вручит ноту протеста временному поверенному в делах США из-за авиаударов

Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах США и вручило ему ноту протеста из-за ударов по территории страны. Об этом говорится в заявлении МИД Ирака, сообщает РИА Новости.

«В знак протеста против американской агрессии против иракских гражданских и военных объектов министерство иностранных дел вызывает временного поверенного в делах посольства США в Багдаде… для вручения ему официальной ноты протеста в связи с американским нападением на гражданские и военные объекты», — говорится в заявлении.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Правительство Ирака назвало ложью заявление США о координации ударов с Багдадом.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки США по Ираку и Сирии.

Ранее в Польше оправдали удары США по Ираку и Сирии.