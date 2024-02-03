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Кеннеди-младший призвал Байдена вывезти войска США с Ближнего Востока

Кеннеди: ВС США должны покинуть Ближний Восток, если не хотят конфликта

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Brian Snyder/Reuters

Американская администрация должна вывести свой военный контингент из стран Ближнего Востока, если она не стремится к конфликту в регионе. Такое мнение выразил в социальной сети X кандидат в президент США Роберт Кеннеди — младший.

Политик подчеркнул, что войскам США на Ближнем Востоке «не рады», они там не нужны и являются «беззащитными мишенями» для всех, кто хочет начать конфликт в регионе.

«Выведите их оттуда!» — прокомментировал Кеннеди-младший решение президента США Джо Байдена нанести удары по Ираку и Сирии.

Кеннеди предложит оставить американские войска только в тех странах, власти которых обратились к США с соответствующим запросом. Однако и Ирак, и Сирия просили США вывести свой военный контингент.

Политик также высказал мнение, что Байден поддерживает «политику оккупации» ближневосточных стран путем экономического шантажа.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта участились нападения на военные базы США в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах в связи с продолжающейся помощью США Израилю.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары по проиранским группировкам в Ираке и Сирии. Однако 3 февраля очередная американская военная база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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