Стали известны изменения в правительстве Грузии после смены премьера

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сменит только министра обороны страны в новом составе правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Я предложил остаться всем членам правительства. Только министр обороны Джуаншер Бурчуладзе захотел перейти из политики в другую сферу. Я уважаю его решение», — сказал Кобахидзе.

На должность главы военного ведомства будет выдвинут действующий вице-спикер парламента Ираклий Чиковани, анонсировал Кобахидзе. Он подчернил, что других перестановок не планируется.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля на съезде партии. По данным канала, что Кобахидзе также займет пост политического секретаря «Грузинской мечты».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал такие перестановки насмешкой над грузинским народом. По его мнению, в результате ухода Гарибашвили со своего поста для обычных граждан ничего не изменится.

Ранее в Грузии оценили деятельность ушедшего с поста премьер-министра.