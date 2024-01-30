В Грузии оценили деятельность ушедшего с поста премьер-министра

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что ушедший накануне с поста премьер-министра Ираклий Гарибашвили достиг серьезных результатов практически по всем направлениям деятельности. Его слова приводит «Spuntink.Грузия».

«Деятельность Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра была успешной, это касается как вопросов внешней, так и внутренней политики. Практически не осталось направлений, где не был бы достигнут достаточно серьезный результат», – подчеркнул Вольский.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля на съезде партии.

«На пост премьер-министра будет номинирован исполняющий обязанности председателя партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет исполняющий обязанности премьер-министра Ираклий Гарибашвили», – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Кобахидзе также займет пост политического секретаря «Грузинской мечты».

Ранее президент Грузии заявила, что не собирается в отставку.