Washington Post выяснил возможную причину увольнения Залужного

Решение президента Украины уволить главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного может быть связано с его желанием повлиять на западных партнеров и «освежить» обстановку. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

По данным издания, Зеленский действительно сообщил Залужному об увольнении. Произошло это в понедельник на совещании. Украинский лидер якобы заявил главкому, что граждане Украины устали от конфликта, как и западные партнеры, а смена командующего может «освежить обстановку». Источники добавили, что вместе с Залужным могут отстранить высокопоставленных сотрудников генштаба.

Журналисты отметили, что разногласия между Зеленским и главкомом обострились из-за разных позиций по поводу того, сколько солдат Украине нужно дополнительно мобилизовать: Залужный якобы обозначил цифру в 400-500 тыс., однако Зеленский назвал ее непрактичной и указал на нехватку униформы, оружия и прочего оснащения.

В заключение WP пишет, что пока Залужный остается главкомом ВСУ, однако приказ об увольнении позднее все же может появиться. Издание сравнивает текущую ситуацию с уходом Алексея Резникова с поста министра обороны: тогда он оставался в должности несколько месяцев после появления слухов об увольнении, прежде чем его отправили в отставку.

Слухи о грядущей отставке Залужного украинские политики и СМИ начали распространять вечером 29 января. По слухам, главкому предложили другую должность, от которой тот отказался. Как писал портал «Цензор.нет», на место Залужного президент Украины Владимир Зеленский хотел назначить главу ГУР минобороны Кирилла Буданова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что следят за ситуацией с возможной отставкой Залужного.