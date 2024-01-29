Премьер Грузии и лидер правящей партии поменяются должностями

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля на съезде партии. Об этом сообщил грузинский телеканал «Имеди».

«На пост премьер-министра будет номинирован исполняющий обязанности председателя партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет исполняющий обязанности премьер-министра Ираклий Гарибашвили», – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Кобахидзе также займет пост политического секретаря «Грузинской мечты».

Соответствующее кадровое решение было принято на заседании политсовета правящей партии, которое состоялось 24 января, сообщил вещатель.

По данным телеканала RT, в декабре председатель правящей партии Грузии заявил, что президент республики Саломе Зурабишвили не сможет выполнять президентские функции, несмотря на провал импичмента.

На днях в Грузии призвали создать международный фонд для жертв конфликта с Южной Осетией.

Ранее в Грузии пообещали вступить в Евросоюз раньше Украины.