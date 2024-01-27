Премьер Словакии заявил о намерении страны нормализовать отношения с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его стране необходимо иметь нормальные отношения с Украиной, как и с любым другим государством, включая Российскую Федерацию. Его слова приводит издание Teraz.

Политик пообещал, что его правительство начнет делать шаги к улучшению отношений с Россией так же, как делает это с Украиной.

Кроме того, Фицо выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине и начало мирных переговоров между Киевом и Москвой.

В декабре 2023 года словацкий премьер заявлял, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за украинского конфликта делать вид, что российского государства не существует.

На этой неделе Фицо заявил, что достигнута договоренность о том, что транзит российского газа через территорию Украины, вероятно, продолжится в 2025 году.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.