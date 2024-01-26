Украине угрожает парламентский кризис из-за массового сложения мандатов

Верховная рада Украины идет к масштабному кризису в связи с планами многих депутатов прекратить свои полномочия. С таким заявлением выступил глава партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, чьи слова передает локальная газета «Левый берег».

«С парламентом вообще большой кризис приближается», — утверждает парламентарий.

По его словам, в его фракции 17 депутатов написали заявления на сложение мандата. В других фракциях и партиях тоже зафиксированы желающие сложить полномочия люди.

«У нас уже 401 человек в парламенте», — пояснил Арахамия.

Депутат отметил, что из 400 довольно сложно собрать 226 необходимых для принятия законов голосов. В общей сложности в Раде должно быть 450 депутатов.

В публикации указывается что было принято решение не отпускать парламентариев, кроме тех, кто вынужден покинуть пост по состоянию здоровья.

До этого Арахамия заявил, что у Киева нет плана ведения боевых действий в 2024 году.

Ранее депутат объяснил цели откровенного интервью Арахамии.